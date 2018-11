Rigopiano, chiuse le indagini: richiesta archiviazione per presidenti Abruzzo

RIGOPIANO: LA PROCURA CHIUDE LE INDAGINI, 25 INDAGATI

A distanza di quasi due anni dalla tragedia all'hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), quando una valanga, il 18 gennaio 2017, travolse l'albergo procurando la morte di 29 persone fra ospiti e personale, la procura della Repubblica di Pescara ha chiuso le indagini. In queste ore i carabinieri forestali del Comando provinciale di Pescara, guidati dal tenente colonnello Anna Maria Angelozzi, stanno notificando l'avviso di chiusura delle indagini a 25 indagati. Si tratta di 24 persone e una società.

L'avviso di conclusione delle indagini per la tragedia dell'hotel di Rigopiano di Farindola (Pe) riguarda 24 persone e una società.Per tutti i reati ipotizzati e a vario titolo vanno dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi, all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico. Fra le persone indagate sono state stralciate alcune posizioni per le quali la Procura chiederà l'archiviazione. Si tratta degli ex Governatori della Regione che si sono succeduti dal 2007 al 2017 ( Ottaviano Del Turco, Giovanni Chiodi e Luciano D'Alfonso), degli ex Assessori regionali con delega alla Protezione Civile ma anche di alcuni altri fra dirigenti e funzionari pubblici.