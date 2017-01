Emergenza neve, Rigopiano, Protezione Civile. Parla il capo della Croce Rossa

di Lorenzo Lamperti

@LorenzoLamperti

"L'intervento all'hotel Rigopiano è di una difficoltà enorme. Quegli uomini meriterebbero una medaglia". Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana, spiega in un'intervista ad Affaritaliani.it tutte le criticità legate all'emergenza neve.

Francesco Rocca, qual è l'attuale quadro generale dell'emergenza neve?

In alcune zone ci sono ancora delle criticità che speriamo si risolvano nelle prossime ore. Noi come Croce Rossa stiamo facendo una grande e faticosa attività per raggiungere persone che hanno bisogno di farmaci salvavita, ossigeno, gasolio perché comunque il riscaldamento a volte può salvare delle vite. Stiamo facendo di tutto per raggiungere più persone possibile. Per fare questo abbiamo fatto scendere anche molti mezzi dal Nord Italia, abbiamo avuto il supporto generale di tantissime realtà. L'impegno è massimo per questa emergenza, verificatasi per una concausa di eventi.

Quanto hanno inciso le nuove scosse di terremoto nell'aggravamento della situazione già difficile per la neve?

Il nuovo sisma ha pesato enormemente, ha creato le condizioni per quella che è stata definita da qualcuno una tempesta perfetta. Qui ci sono state una serie di concause l'altro giorno che davvero hanno creato una situazione che ricorderemo per anni. Proviamo solo a immaginare quello che hanno vissuto le persone isolate nelle frazioni quando hanno saputo che non potevano allontanarsi e raggiungere il centro di raccolta. Per fortuna, tranne pochissimi casi, non ci sono state conseguenze gravissime però sotto il profilo dello stress queste comunità hanno pagato un prezzo davvero molto alto.

A proposito di stress, avete anche attivato unità di supporto psicologico?

Sì, noi lo facciamo sempre nelle prime ore post emergenza e queste unità rimangono fino a quando c'è necessità per accompagnare le comunità. In uesto caso la priorità è stata data per la criticità che si sta affrontando a Penne al Rigopiano. Ma le nostre unità sono a disposizione e vengono dispiegate seguendo il sistema nazionale di soccorso. La Croce Rossa non agisce da sola ma ha un coordinamento nazionale da parte della Protezione Civile.

Quanti mezzi e quanti uomini della Croce Rossa sono impegnati sull'emergenza neve?

Abbiamo quasi 250 volontari e operatori della Croce Rossa Italiana arrivati da fuori per aiutare nelle operazioni di soccorso e assistenza, cui vanno sommate le forze già presenti sul territorio e appartenenti ai comitati locali. Le attività per fronteggiare l’emergenza neve, aggravata dalle forti scosse di terremoto del 18 gennaio, non si fermano mai.

E' impegnata anche la Croce Rossa Militare?

Certamente. Il corpo militare sta facendo un lavoro straordinario. La Croce Rossa Militare è parte integrante della Croce Rossa Italiana e i numeri delle persone impegnate in Centro Italia comprendono anche la realtà del corpo militare. Spesso si fa l'errore di pensare che la Croce Rossa Militare sia un'associazione a parte ma in realtà la specificità del corpo militare esiste quando si muove in maniera sé stante a supporto delle nostre forze armate. Ed è un supporto pieno. Anzi, negli ultimi due anni l'operatività del corpo militare è aumentata.

Quanto è complesso l'intervento all'hotel Rigopiano?

Mi lasci dire che gli uomini del soccorso alpino e dei Vigili del Fuoco meriterebbero una medaglia d'oro. Andare avanti in quel terreno con le turbine, con quegli orari, è di una difficoltà enorme. Per arrivare all'hotel si passa per una strada che su un lato presenta un dirupo. Con quel muro di neve lì basta una manovra sbagliata e si ribaltano anche i mezzi di movimento neve. L'avvicinamento all'hotel è di una delicatezza enorme. Muoversi nel contesto alberghiero è altrettanto complesso. L'hotel è pericolante, c'è il rischio di crolli. E dunque chi sta lavorando lì lo sta facendo davvero con un grande sacrificio personale.

Come funzionano i rapporti con la Protezione Civile?

Con la struttura nazionale della Protezione Civile, per quanto ci riguarda, i rapporti vanno straordinariamente bene. C'è grandissima collaborazione e un costante rapporto di scambio di informazioni e di supporto.

Si sta parlando molto dei ritardi nei soccorsi. Secondo lei la "macchina dello Stato" ha commesso degli errori nella risposta all'emergenza?

Se per "macchina dello Stato" intendiamo il dipartimento nazionale della Protezione Civile a mio avviso non vi sono state mancanze. Poi bisognerebbe andare a comprendere chi aveva il dovere, visto che c'era un'allerta meteo da tre giorni, di provvedere alle strade dei propri comuni, della buona regione e a buon intenditor poche parole... Qua è facile scaricare le colpe. La manutezione delle strade ha degli obblighi precisi e si sa a chi è in capo. Se tutto deve tornare in capo a un dipartimento nazionale allora cambino le norme e si ritorni a com'era la Protezione Civile prima che venisse indebolita con la riforma di qualche anno fa. Probabilmente è venuta a mancare una centralità rispetto ai dipartimenti comunali che in emergenze come questa forse sarebbe opportuno avere. Ma di quanto sta facendo il dipartimento nazionale si può essere solamente orgogliosi.

Bertolaso ha parlato di "caos nella catena di comando". Manca centralità alla Protezione Civile?

Ai fini di quanto è successo nelle ultime 36 ore è irrilevante. Non entro nel tema Errani o non Errani, lo sanno solo lui e Curcio come funzionano i loro rapporti. Io entro sul problema legislativo. La domanda è: era meglio l'assetto normativo precedente? Io dico assolutamente sì. Abbiamo un grande servitore dello Stato a capo della Protezione Civile, così come erano grandi servitori dello Stato anche i precedenti direttori della Protezione Civile.

In questi casi si parla sempre di prevenzione. Secondo lei un'emergenza del genere è un fatto eccezionale oppure dovremmo essere pronti in futuro a dover fronteggiare situazioni paragonabili a questa?

Mi auguro che innanzitutto si comprenda che questi sono gli effetti del cambiamento climatico. Dobbiamo attrezzarci perché magari nei prossimi anni potremmo avere sempre più spesso la neve in Puglia e le margherite al Nord. E' in atto una netta inversione di tendenza climatica rispetto agli ultimi decenni. Sicuramente per la situazione particolare che si è verificata in Abruzzo c'è stata una serie di concause, alcune delle quali non prevedibili ma che possono essere attenuate con un minimo di prevenzione. E parlo del terremoto. Altro è invece se da tre giorni so che esiste un'allerta meteo. Probabilmente lì si dovrà capire chi ha sbagliato. Di certo la situazione è più unica che rara con una nevicata senza precedenti negli ultimi anni, quattro scosse di terremoto sopra il livello 5 della scala Richter nella stessa giornata, una slavina e una tormenta che non consentiva agli elicotteri dei Vigili del Fuoco di avvicinarsi.

Quali sono le criticità che potremmo aspettarci nelle prossime ore e nei prossimi giorni?

Bisognerà stare attenti agli argini. Con lo scioglimento di queste nevi ci saranno ulteriori rischi.