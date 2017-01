Hotel Rigopiano, la Croce Rossa Militare: "Volevamo aiutare, ci hanno fermato"

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO LA LETTERA APERTA DELLA CROCE ROSSA MILITARE SULLA TRAGEDIA DELL'HOTEL RIGOPIANO

Chiediamo scusa a tutti, per primi ai nostri fratelli terremotati.



Dopo 150 anni di storia al fianco del popolo italiano durante le più grandi calamità che hanno colpito il nostro Paese questa volta non siamo ad aiutarvi. Ci piange il cuore ma ci hanno bloccato.



Siamo il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, militari talmente disarmati da non essere riusciti neanche a difenderci, ma pieni di professionalità per portare soccorso in caso di calamità e guerre sia in Italia che all’estero.



Non siamo soli in questa triste storia di smantellamenti di professionisti del soccorso, ci sono anche i cugini del Corpo Forestale dello Stato e i Vigili del Fuoco ausiliari.



Forse qualcuno è informato di quanto è successo a loro, pochissimi sanno cosa è successo a noi. Abbiamo 150 anni di storia, il Corpo Militare CRI nasce con la Croce Rossa, è la Croce Rossa. Dalle guerre di indipendenza a tutte le calamità che hanno toccato il nostro amato Paese, noi siamo stati sempre i primi a partire e gli ultimi a tornare.



Con un Decreto del governo Monti (la “g” minuscola non è un errore), il 178/12, la Croce Rossa viene privatizzata. Prima operazione che è stata effettuata è togliere gradatamente le possibilità di intervento a tutti i militari della CRI, una pastoia burocratica architettata per far calare di visibilità gli uomini che si sono formati con decine e decine di anni di interventi in emergenza.



Lo stesso “Servizio Interventi di Emergenza” che faceva parte del Comitato Centrale CRI è stato soppresso per fare spazio ai volontari, molti dei quali hanno trovato un sostanzioso contratto di lavoro proprio per le lacune che si venivano a creare con questa criminale operazione che inizialmente e prima del decreto doveva essere solo un semplice “riordino” della CRI.



Che fine hanno fatto e che fine faranno questi professionisti del soccorso, ormai ex militari?



Saranno ricollocati presso vari Ministeri, già una prima tranche è stata trasferita al Ministero di Grazia e Giustizia a fare i cancellieri, esperti di soccorso utilizzati per redigere verbali.



Dal primo febbraio altri si troveranno presso altri Ministeri per svolgere lavori impiegatizi che nulla hanno a che fare con la loro pluriennale esperienza nell’ambito emergenziale. Fra loro ci sono medici, infermieri ma anche elettricisti, idraulici, operatori di macchine speciali, tecnici di radiocomunicazioni, tecnici di laboratorio, autisti ai massimi livelli, specialisti dei soccorsi e con tanti anni di esperienza.



Ci sono anche macchine speciali per ogni tipo di emergenza, moduli abitativi da utilizzare per il sistema sanitario, interi ospedali da campo, gruppi elettrogeni, torrette di illuminazione, potabilizzatori, ruspe e anche motoslitte.



Solo una piccola aliquota è rimasta del migliaio di persone che componeva il Corpo Militare CRI, non tutti sono abilitati all’utilizzo dei mezzi speciali. Nella nostra stessa situazione si ritrovano i dipendenti civili della CRI, presto sostituiti da solerti volontari che dalla finestra non aspettavano altro.



La nostra non è una guerra ai volontari, che rappresentano splendida gente comune che aiuta chi ha bisogno, ma non riusciamo a concepire come si possano mettere a paragone a dei professionisti, sono un validissimo supporto ma non possono sostituirsi a chi lo fa da una vita per lavoro.



Potevamo fare di meglio, potevamo fare di più, questo è certo. Ma così non potremo fare più nulla se non ritrovarci a fare gli impiegati passa-carte con tanti ricordi e senza un futuro.



Per questo chiediamo scusa ai nostri fratelli terremotati, questa volta non ci siamo, solo pochi sono rimasti a portare soccorso, ma non per nostra colpa. Noi eravamo il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.