Rigopiano, la lunga attesa dei parenti: "Ci sembra l'inferno"

Dall' inviato MONICA SETTA

Pescara - I bambini sono tutti vivi, gli ultimi tre vengono estratti nel tardo pomeriggio e tornando alla luce sorridono smarriti ai soccorritori. Per farli uscire dal buio di cemento è stato abbattuto un muro. Giampiero Parente lo chef di Montesilvano che aveva dato l'allarme ha riabbracciato moglie e figli poco dopo le 14 nell'ospedale di Pescara. Gianfilippo, 8 anni gioca sul letto del padre mentre la mamma Adriana lo guarda con occhi liquidi, imprendibili. A due giorni dalla drammatica slavina che ha cancellato dalle mappe del mondo l'albergo di Rigopiano, le persone salve alle 19 sono 10. Sono sopravvissuti accendendo un fuoco e, confida la moglie di Parente, facendo finta che tutto sarebbe finito da un momento all'altro. Ma se tutti sperano, pochi ridono davvero.

Neanche Adriana sorride -compiuta e felice, perché il suo cuore, sospira, è rimasto in quel buco nero che ancora tiene prigioniera, dopo averla inghiottita con un unico, strabiliante boccone, la figlia più piccola Ludovica di 6 anni.



La stanza dei parenti

C'è un corridoio che separa le stanze dei vivi da quelle di color che son sospesi, una scia livida e scura, un evidente spartiacque. Di qua- ci sono Giampiero e suo figlio che scherzano con i nonni, di là c'è invece la grande stanza dell'attesa dove i parenti sono riuniti da ore vivendo un calvario che non ha pari. A metà strada fra il regno del presente e quello in bilico fra passato e futuro, ti tocca restare ad osservare il dolore di Adriana Vranceanu, una donna di 43 anni con le meches quasi scomparse dalla lunghezza dei capelli, un vestito semplice, un sorriso elementare. Quando i soccorritori hanno aperto la botola-quel buco nero che ci fa ripensare ad Alfredino Rampi, la prima storica diretta sulla tv del dolore- Adriana non ha aperto bocca. Ha solo chiesto loro di continuare a scavare perché nella stanza accanto avrebbero trovato la figlia. Le indiscrezioni dicono che Ludovica è salva, fra poco la famiglia si riunirà. Adriana aspetta, non si fida delle parole. Rimane fra i due mondi esattamente nel punto di congiunzione sperando di accelerare il timing delle notizie, ricucendo quella smagliatura che differenzia loro -la famiglia del miracolo ricomposta dopo la tragedia-dalla folla gelatinosa dei parenti/questuanti.



Ma voi che ci leggete avete mai pensato a che cosa si può provare quando non sai se tuo figlio o tuo padre sono vivi oppure morti?



Io sono entrata in quella stanza del dolore e ho raccolto la lagrime, il disagio, il malumore salmastro di mamme in pena, zie già disperate che si fanno coraggio fra loro. Ci sono 4 psicologi, ci sono i telefonini con il flusso emorragico delle news, consola il caffè ma la lista ufficiale non esiste. Qualcuno urla, altri tentano di chiudere gli occhi quasi a dimenticare. Nonno Gino riabbraccia il nipote Gianfilippo Parente mentre si informa, educato, sullo stato dei soccorsi. La famiglia di Valentina Cicioni la bella infermiera del Gemelli in vacanza con il marito per festeggiare l'anniversario di nozze, prova a condividere la felicità. Ma non ci riesce fino in fondo perché quell'ansia assurda di non sapere ancora i nomi e o cognomi (dei vivi o dei morti)logora le fibre, distrugge i nervi, ti vorresti solo addormentare per svegliarti quando tutto sarà finito. La frase più dura la pronuncia un padre affranto che ha provato l'illusione di una salvezza successivamente "Non confermata". "Che ci sia la festa o l'obitorio, Cristo lo voglio sapere adesso"alza la voce frenando il suono solo nel finale. Mi guarda e dice in tono neutro "Signora lei che è una giornalista si faccia dare i nomi quelli definitivi e mi dica se posso ancora sperare. A casa c'è una bambina che aspetta". La storia più struggente è proprio quella di Valentina, una bravissima ferrista del Gemelli che non viene ancora fuori dal tunnel. Dal Policlinico il filo con la Prefettura di Pescara è doppio. Giorgio Meneschincheri direttore delle relazioni istituzionali ha gli occhi lucidi. "È una mia amica, una delle infermiere più capaci ed ha un cuore immenso". La lunga notte sta per arrivare, qualcuno esce fuori a mangiare, una cugina ha portato un panino da casa ma si vergogna "Lo so in ospedale non si mangia ", si giustifica.

Il bilancio è comunque in attivo. Dieci persone sono state estratte vive dalle macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola, dopo 42 ore dalla valanga che ha distrutto l'albergo. Gli uomini del soccorso li hanno individuati nella zona delle cucine sotto un solaio. Tra i sopravvissuti ci sono i bambini. Nel gruppo anche una mamma e sua figlia: "Appena ci hanno visto erano felicissime e non sono riuscite a parlare. Dagli occhi si capiva che erano sconvolte positivamente per averci visto", ha raccontato il vice brigadiere del soccorso alpino della Guardia di finanza Marco Bini. "Le abbiamo trovate nel vano cucina, e poi abbiamo salvato le altre persone", ha detto Bini.

La storia del salvataggio

Il primo contatto con il gruppo è stato poco dopo le 11. I sopravvissuti, per restere vivi hanno acceso il fuoco e sono riusciti a trovare anche qualcosa da mangiare. Hanno raccontato i soccorritori che si sentiva puzza e c'era fumo . "E' stato bellissimo, non credevano ai loro occhi e ci abbracciavano", ha raccontato il soccorritore che però avverte: "Più di tanto non si può andare avanti perché c'è il rischio che parti della struttura possano crollare". E con l'aumento delle temperature "aumenta il rischio di nuove slavine, un rischio particolarmente elevato nell'area - ha spiegato Bini - dietro l'albergo che rimane molto pericolosa". Il vice brigadiere delle fiamme gialle ha confermato che sono state ritrovate prima sei e poi altre due persone.

Purtroppo per chi al momento del crollo stava fuori, secondo Bini, ci sono ben poche speranze.

Fabio conosce il Rigopiano

Ad aiutare i soccorritori nelle ricerche c'è un manutentore dell'albergo, Fabio Salzetta. Con lui anche una donna estratta viva. Insieme stanno indirizzando i vigili del fuoco nelle aree dell'hotel dove si trovavano i clienti prima della slavina, per accelerare le operazioni di soccorso.

"Questo recupero di superstiti ci regala speranze", commenta Titti Postiglione, responsabile emergenze della Protezione civile durante il punto stampa a Rieti. "Saremo tranquilli quando questi saranno tutti adeguatamente assistiti come le persone già soccorse", ha spiegato Postiglione. "Poi capiremo se si tratta di un episodio isolato o di una serie di episodi, e questo guiderà le operazioni di soccorso. Speranze le abbiamo sempre avute, anche se in questo tipo di operazioni si affievoliscono via via che passa il tempo".

Mai visto nulla del genere

"Mai visto nulla del genere". "Qui uniamo due scenari diversi: la valanga, che affrontiamo sempre e una catastrofe naturale come un mini terremoto. Non ho mai visto nulla del genere", ha detto il portavoce del Soccorso alpino Walter Milan. Poi spiega la situazione in quota: "Al lavoro ci sono oltre sessanta persone tra i vari enti. Arriveranno nuovi mezzi e con gli elicotteri porteremo le squadre. Via via arriveranno dei mezzi meccanici che devono lavorare insieme con gli uomini, prima si fa un'ispezione nella neve e poi si toglie tutto".

A distruggere il Rigopiano, ricordano, è stata una valanga devastante, che ha sepolto gran parte della struttura, facendosi anche strada all'interno dei vari ambienti che la costituivano e poi spazzato via quello che trovava sulla sua strada, così come aveva già fatto con un fronte ampio di alberi che era a monte dell'albergo.

Una valanga che ha provocato una sorta di 'traslazione' dell'edificio, vale a dire lo ha spostato di una decina di metri in avanti e non è escluso che alcuni dei dispersi siano stati travolti e trascinati fuori dal perimetro dell'edificio. Non a caso le ricerche dei vigili del fuoco con le squadre specializzate in questo tipo di attività ed anche quelle condotte dai componenti del Soccorso alpino e speleologico riguardano anche la zona estera all'hotel, cioè il fronte in pendenza della valanga nevosa.

Soccorsi ai limiti del possibile

Fabrizio Curcio ha un mezzo sorriso sulle labbra quando dice ai giornalisti che "sì, uso un'espressione un po' impropria: al Rigopiano vi è stata un'implosione verso l'interno - precisa il capo della Protezione civile- "L'intervento all'hotel Rigopiano è ai limiti del possibile - ha aggiunto evidenziando anche la precaria sicurezza in cui operano i soccorritori - Abbiamo parlato con tutti gli operatori sul territorio e l'idea è supportare chi sta lavorando sul posto. E' uno scenario critico".

Ma anche stanotte si scava. E si spera in un nuovo miracolo.

Le indagini della Procura

Intanto ci si interroga sulle cause che potrebbero aver determinato la valanga e sul ruolo che potrebbero aver esercitato le scosse sismiche degli ultimi giorni. Sulla vicenda il pm di Pescara Andrea Papalia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Già nella giornata di ieri gli investigatori hanno ascoltato come testimone Giampiero Parete, uno dei superstiti della valanga. Molto probabilmente, non appena le operazioni di ricerca delle persone sarà completata, la struttura sarà posto sotto sequestro. Si cerca di capire tante cose, a cominciare, forse, dalla scelta di localizzare la struttura in quel punto che in tanti in queste ore hanno definito "completamente esposto".

In queste ore i carabinieri forestali di Pescara sono in Provincia per acquisire tutte le carte relative ai piani di emergenza e soccorso dell'area Vestina, da Penne verso la montagna, predisposte e attuate dalla Provincia."Il nostro dovere è fornire una ricostruzione che sia più accurata possibile, anche qualora non si arrivasse ad un processo penale, per il debito che abbiamo verso la collettività, il nostro dovere è quello di fornire risposte", ha detto il procuratore aggiunto di Pescara, Cristina Tedeschini, che insieme al pm Andrea Papalia coordina l'inchiesta.

E più nello specifico, spiega sempre la Tedeschini, ci si deve chiedere "se quelle persone, dovevano essere lì quando è avvenuta la valanga? Quell'albergo, in quel dato momento storico, doveva essere aperto? Quella struttura poteva stare lì? Se le persone ad un certo punto volevano andare via, cosa ha impedito che ciò avvenisse? E più in generale: quanto avvenuto, è stato determinato da condotte umane riprovevoli, di tipo omissivo, imprudente o imperito?". Poi c'è la questione dei ritardi nei soccorsi: "E' un tema rilevante, che approfondiremo".

Perché oltre ai superstiti da quel buco nero deve venire fuori la verità .