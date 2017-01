Rigopiano, altri 2 corpi: 23 morti. Soccorsi in ritardo, caos in Prefettura

Rigopiano, recuperati altre 2 corpi. Le vittime sono 23

Altri due corpi senza vita sono stati recuperati dai vigili del fuoco tra le macerie dell'hotel Rigopiano: si tratta di un uomo e di una donna, non ancora identificate. Il numero di vittime accertate della tragedia di una settimana fa e' ora di 23, mentre quello dei dispersi e' diventato di 6.

Rigopiano, il ritardo negli allarmi e il caos in Prefettura

Nel frattempo dall'inchiesta emerge il caos organizzativo in Prefettura. Tra la chiamata per l'hotel e l'attivazione dei soccorsi sarebbero passate due ore e 31 minuti. La chiamata di allarme sarebbe stata presa da una funzionaria esperta di finanza. I pm cercano di capire se il tempo trascorso tra confusione ed equivoci avrebbe potuto salvare la vita a qualcuno.

Rigopiano, i bimbi Edoardo e Samuel dimessi dall'ospedale

Sono stati dimessi dall'ospedale di Pescara Edoardo Di Carlo, 9 anni, e Samuel Di Michelangelo, 7 anni, superstiti della tragedia di Rigopiano. Edoardo e' stato affidato a un fratello maggiorenne ed e' andato via con i parenti, Samuel ha lasciato l'ospedale insieme ai nonni. I genitori di Edoardo sono morti a Rigopiano, mentre quelli di Samuel sono ancora tra i dispersi. Edoardo e' stato informato della morte della mamma e del papa'. Samuel, stando a quanto appreso, sa invece che i genitori sono in ospedale, feriti. Durante il ricovero i bambini sono stati assistiti dai medici e dal personale della Pediatria e dagli psicologi della Asl.

Rigopiano, Messner: "Posto costruito senza sicurezza"

"La vicenda Rigopiano? Ho seguito la vicenda in tv, ma vedendo la massa della neve che c'era quando il terremoto ha fatto partire la valanga, e' ovvio che anche un hotel puo' andare sotto. Forse e' stato costruito in un posto in cui la garanzia di sicurezza non c'e'". A dirlo e' il celebre alpinista Reinhold Messner, dai microfoni del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. "Quando si costruisce in montagna - sottolinea - si devono calcolare i massimi pericoli. Se poi cadono metri di neve qualunque posto in montagna e' in pericolo. Io penso che in Italia ci siano tanti posti che non sono al 100% sicuri, cosa che vale anche per la Svizzera". Quindi "La natura c'e', e' sempre l'uomo che fa errori". Ieri lo scrittore-alpinista Mauro Corona ha detto a Un Giorno da Pecora che quell'hotel e' stato costruito sotto lo sbocco naturale di una valanga. Lei e' d'accordo? "Non posso dirlo - spiega Messner -, perche' non ci sono andato. Vedendo le foto e quello che hanno mostrato in tv, direi che Corona ha ragione".