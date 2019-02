Rigopiano, padre porta fiori al figlio morto:a processo per violazione sigilli

Rigopiano: violo' sigilli e non paga multa, padre vittima a processo

Sara' processato Alessio Feniello, 57 anni, originario di Valva, nel Salernitano, padre del 28enne Stefano, una delle 29 vittime della tragedia dell'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga di neve. Il gip del Tribunale di Pescara, Elio Bongrazio, ha disposto nei confronti di Feniello il giudizio immediato per la vicenda relativa alla violazione, il 21 maggio dello scorso anno, dei sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area dove si verifico' la valanga di Rigopiano e perse la vita il figlio. Il giudice ha emesso il decreto di giudizio immediato a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna al pagamento di una multa da 4.550 euro. Feniello aveva contestato la decisione e il caso aveva suscitato numerose polemiche, finendo anche alla ribalta nazionale. Il processo davanti al tribunale monocratico di Pescara si terra' il prossimo 26 settembre. E' lo stesso Feniello a condividere sui social la foto del decreto di giudizio immediato emesso dal gip. "Ho sempre sostenuto che avrei affrontato il processo", scrive il 57enne su Facebook.

Rigopiano: Comitato vittime, seguiremo tutte le udienze

"Apprendiamo con soddisfazione che anche la data per l'udienza dinanzi al gup per la discussione delle 25 richieste di rinvio a giudizio presentate dalla Procura, e' stata fissata a luglio, in tempi brevi e molto vicina all'udienza del gip che decidera' sulle richieste di opposizione alle archiviazioni". Cosi' il Comitato vittime di Rigopiano, commenta la fissazione al prossimo 16 luglio della prima udienza, davanti al gup del Tribunale di Pescara, riguardante l'inchiesta principale sulla tragedia in cui due anni fa persero la vita 29 persone. "Ci rendiamo conto - prosegue il Comitato - dell'enorme mole di documentazione agli atti da esaminare, tuttavia speriamo che dagli stessi atti possa emergere cio' che ancora manca per avere un quadro probatorio tale da garantire all'istituendo processo un lavoro celere ed incisivo cosi' da capire definitivamente i fatti e conoscere i nomi di tutti i responsabili. La nostra speranza e' chi i due filoni di indagine confluiscano in un unico processo: la tragedia e' una ed unica per tutti noi che ci troviamo a vivere una nuova vita da quel giorno. Il comitato e con esso tutti i legali delle famiglie seguiranno tutte le udienze, passo dopo passo senza lasciare nulla al caso . Non ci siamo fermati all'epoca , non ci fermeremo ora e mai piu'".

Rigopiano: Salvini, "e' pazzesco, andro' al processo con Feniello"

"E' pazzesco e andro' al processo con lui". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito della vicenda di Alessio Feniello, padre di Stefano, una delle vittime della tragedia di Rigopiano. Il gip del Tribunale di Pescara ha disposto nei confronti di Feniello il giudizio immediato per la vicenda relativa alla violazione, il 21 maggio dello scorso anno, dei sigilli giudiziari apposti per delimitare l'area dove perse la vita il figlio. Il processo davanti al tribunale monocratico di Pescara si terra' il prossimo 26 settembre.