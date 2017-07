I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bologna hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Toto' Riina sul differimento dell'esecuzione della pena per il boss di Cosa nostra. Riina, in precarie condizioni di salute e' detenuto in regime di 41bis ed e' ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma.