Rimini, consigliere della Lega investe sulle strisce l'imam della città

Incidenti stradali: Rimini, consigliere Lega investe imam

Il consigliere comunale riminese della Lega Carlo Grotti Trevisan ha investito ieri pomeriggio a Rimini Omar Faruk, imam e presidente del centro islamico della citta'. Faruk e' stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena dove e' ancora ricoverato con prognosi riservata. L'incidente stradale si e' verificato nella zona di Borgo Marina attorno alle 14.

In base alla ricostruzione, il consigliere alla guida della propria propria Jeep avrebbe urtato l'imam mentre questi attraversava la strada sulle strisce pedonali. "Non l'ho visto, sono ancora traumatizzato", ha detto Trevisan, il quale il giorno prima si era sposato. "Sono in contatto con la sua famiglia e lo andro' a trovare", ha aggiunto.