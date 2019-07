Rimini, egiziano si masturba di fronte ai clienti e rischia il linciaggio

Domenica sulla spiaggia di Rimini un maniaco sessuale ha rischiato di essere linciato dai bagnanti inferociti. Alle 13.30, ai tavoli del ristorante Stella Marina sulla spiaggia del Bagno 62, si è seduto un ragazzo nordafricano che ha iniziato ad ordinare.

Tra un piatto e l'altro lo straniero si è abbassato il costume e ha iniziato a masturbarsi davanti agli altri clienti tra cui donne e bambini. Una scena che non è passata inosservata tanto che, oltre a frasi di sdegno nei suoi confronti, il maniaco ha rischiato un vero e proprio linciaggio dei più arrabbiati che gli avrebbero messo le mani addosso.

Lo straniero, poi emerso essere un egiziano 38enne, è stato portato in Questura dove è stato arrestato e, ovviamente, non ha pagato il conto del ristorante.