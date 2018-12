Rinaldi attacca Gentiloni sulla Ue

Monta la polemica tra l’economista “sovranista” Antonio Maria Rinaldi e l’ex Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ha scritto via Tweet:

“Per la prima volta la legge di bilancio italiana viene varata a #Bruxelles. Sovranisti senza sovranità. Lo sforzo economico di sei anni liquidato in sei mesi”.

Al che l’economista ha ribattuto:

“Chi ha barattato gli zero virgola con i porti aperti e tentato di cedere acque territoriali italiane ha ancora il coraggio di parlare!”.

In effetti, quanto affermato dal politico dem appare una vera e propria provocazione ripensando a quando, nelle passate legislature, l’Italia andava a Bruxelles con il cappello in mano a chiedere sconti in cambio di concessioni.

Quello che poi Gentiloni non dice è i meccanismi di Bruxelles implicano che ogni Paese diminuisca costantemente, ad ogni finanziaria, il proprio rapporto Deficit /Pil: l’Italia ha un valore medio di circa tre decimi di punti percentuali ad ogni manovra finanziaria e l’azione governativa del governo ha dovuto tenere conto di questo vincolo che valeva anche ai tempi di Gentiloni, ma la differenza era che allora non si contrattava nulla mentre adesso sì. La contrattazione è un percorso lungo e difficile, ma porta risultati concreti, mentre in passato si andava a Bruxelles a fare un po’ di turismo e a gustare magari le famose ostriche della Normandia e si tornava indietro con grandi pacche sulle spalle e sorrisoni incensati dai giornaloni. Molto più difficile andare a difendere le proprie ragioni, senza ostriche e dormendo poco.

Affaritaliani segue con interesse Rinaldi, professore all’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti - Pescara.

