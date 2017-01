Cambiamenti climatici,quale riscaldamento? In Italia inverni sempre più freddi

Il pianeta si sta veramente surriscaldando? Probabilmente a livello globale la temperatura media della Terra aumenta ogni anno, ma a livello locale le cose sono ben diverse. Parliamo della nostra Italia. La redazione web del sito www.iLMeteo.it ha estrapolato, attraverso i dati presenti nel loro archivio meteo, il numero dei giorni in cui le temperature notturne hanno misurato valori uguali o inferiori allo zero.

I mesi di riferimento sono dicembre e Gennaio, e di questi i primi 22 giorni, dato che Gennaio 2017 non è ancora finito. Gli Inverni presi a confronto sono stati tre, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Ebbene, dalle tabelle in allegato si può constatare come in quasi tutte le città prese i numeri di giorni siano aumentati anno dopo anno, fino all’expolit dell’inverno attuale, che batte i record.

Città come Milano e Firenze, ma anche Roma e Napoli e molte altre, hanno subìto un incremento dei giorni gelidi di non poco, come la tabella e il grafico dimostrano. Che possa diventare un trend non possiamo di certo saperlo, ma intanto constatiamo questa escalation del freddo invernale.