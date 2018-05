Rivoli, Uccide l’ex moglie e si spara in testa. Pensionato in fin di vita

Un pensionato 75enne ha ammazzato la ex moglie, sua coetanea, con tre colpi di pistola, poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è sparato alla tempia. Ora, dopo essere stato soccorso dai medici e dagli infermieri del 118, sarebbe in fin di vita al Cto. L'omicidio-suicidio è avvenuto oggi a Rivoli, poco le 17, in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa, dove i due si erano incontrati. In questo momento sul luogo della tragedia sono in corso i rilievi dei carabinieri della Compagnia di Rivoli. Resta da capire quali sono le cause che hanno spinto il 75enne a sparare contro la donna da cui era divorziato da tempo.