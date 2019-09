Roger Waters dalla Mostra di Venezia: “Felice che non ci sia più Salvini”

"Salvini? meno male se n'è andato almeno per un po'...". Così il membro fondatore e forza creativa dei Pink Floyd, Roger Waters rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione del docu-film "Roger Waters Us + Then", inserito nella categoria Fuori Concorso della 76esima Mostra del Cinema di Venezia.

"Forse ci sarà una recrudescenza di neo fascismo ora... abbiamo Boris Johnson in Inghilterra, sono tempi molto difficili visto che l'establishment controlla sempre di più la nostra vita" ha aggiunto spiegando che esiste una "volontà di distruggere il nostro bellissimo pianeta". "Ora se non ci mettiamo assieme e resistiamo alle risorse neofasciste che stanno facendo collassare il nostro pianeta non ci sarà più niente da passare alle prossime generazioni" ha concluso.