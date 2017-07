Rogo a Londra, trovato il corpo di Gloria Trevisan

È stato riconosciuto ufficialmente il corpo di Gloria Trevisan, la giovane di Camposampiero, in provincia di Padova, rimasta coinvolta con il fidanzato Marco Gottardi nell'incendio della Grenfell Tower, a Londra. Trevisan -, avvenuto tramite le impronte dentarie>. Sandrin ha aggiunto che il riserbo dei famigliari di Gloria è stato dovuto al desiderio di aspettare che forse identificato anche il corpo di Marco, per il quale, però, i tempi dell'identificazione sono diversi. Bisogna infatti attendere l'esame del dna perchè non è possibile far ricorso alle impronte dentarie. Le due famiglie sperano di portare insieme in Italia i corpi dei congiunti.