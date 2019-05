Rogo a Mirandola: fonti M5S, e' fallimento Salvini

Mirandola, rogo nel Modenese: fonti M5S, e' fallimento Salvini

"Salvini dice che il caso Mirandola e' il fallimento dei porti aperti, veramente e' il fallimento, suo, dei rimpatri. Aveva una notifica di espulsione e Salvini non ne sapeva nulla. Assurdo che il ministro degli Interni non abbia contezza del proprio territorio, ma da quello che vediamo ha una buona contezza dei comizi e delle piazze". Lo sottolineano fonti del M5S

E' di due morti, tre intossicati ricoverati in gravi condizioni e altri 16 in modo lieve il bilancio di un incendio appiccato nella notte nel comando della polizia municipale di Mirandola. Il rogo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Modena, sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e 40 da uno straniero che si voleva vendicare per essere stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti della municipale.L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. Testimoni riferiscono anche di un'esplosione. Il denso fumo dell'incendio, alimentato dalla carta presente negli uffici, si è propagato verso l'alto alle abitazioni. Le vittime sono abitanti dello stabile che sono stati sorpresi nel sonno.

Si tratta di un nordafricano, è stato trovato con un berretto della polizia municipale

Sarebbe stato appiccato volontariamente l'incendio divampato, nella notte, nella sede della polizia locale di Mirandola, nel Modenese, e nel quale sono morte due persone. E' quanto emerge dai primi accertamenti dei carabinieri di Carpi che dopo il rogo sono intervenuti sul posto e, a pochi metri di distanza dalla palazzina, hanno arrestato un giovane. Il ragazzo, probabilmente nordafricano ma in via di identificazione, è stato trovato con un accendino e un berretto della polizia municipale che avrebbe rubato nella sede dei vigili urbani. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza e al momento è accusato di furto e danneggiamento a seguito di incendio.

Il ragazzo si sarebbe introdotto nella sede dei vigili e avrebbe rubato degli oggetti

Dalla primissima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo si è introdotto negli uffici della municipale per rubare alcuni oggetti. Prima di scappare avrebbe appiccato il fuoco. I carabinieri lo hanno bloccato a una ventina di metri dallo stabile mentre fuggiva.