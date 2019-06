Rom esce dal carcere perché incinta e deruba una invalida e Salvini insorge

DOPO IL COLPO DI 'MADAME FURTO' CHEBORSEGGIA UNA INVALIDA, SALVINI INSORGE CON UN TWEET DURISSIMO

E’ arrivata immediata la reazione del ministro degli Interni Matteo Salvini che con un tweet scrive parole forti nei confronti della donna borseggiatrice che si è resa protagonista ancora una volta di un furto nonostante il differimento della pena, “Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto.”

Era stata accompagnata dai carabinieri nel carcere di Rebibbia, il 30 maggio scorso, per scontare la pena definitiva di 25 anni di reclusione. Ma grazie al suo stato di gravidanza, la ormai celeberrima ''Madame Furto'', è riuscita ad ottenere il beneficio, del differimento pena, cioè scontare la condanna dopo il parto. Approfittando della sua libertà, la donna è tornata subito al ''lavoro'', in compagnia di tre complici ed è stata nuovamente arrestata, dai carabinieri della stazione Roma via Vittorio Veneto.

I miliari in servizio in abiti civili, dopo aver riconosciuto la nota borseggiatrice, 33enne di origini bosniache, già madre di 10 figli, in compagnia di tre ''colleghe'', di 36, 22 e 14 anni, hanno seguito i loro spostamenti, all'interno della fermata metropolitana Flaminio. Fino a quando il quartetto, ha preso di mira una turista 86enne del Perù, disabile in sedia a rotelle, e dopo averla accerchiata le hanno rubato il borsello con il denaro, approfittando della calca.