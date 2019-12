Roma, 2 ragazze di 16 anni investite e uccise. Si indaga per omicidio stradale

Roma, 2 ragazze di 16 anni investite e uccise. Il regista Paolo Genovese, papà di Pietro: "Dolore insopportabile"

"Il dolore per Gaia e Camilla e per i loro genitori è insopportabile. Siamo una famiglia distrutta è una tragedia immensa che ci porteremo dentro per sempre", le parole del regista Paolo Genovese, padre di Pietro il 20enne alla guida della Renault Koleos che ha investito le due ragazze.

ROMA, DUE RAGAZZE SEDICENNI INVESTITE E UCCISE. ALLA GUIDA IL FIGLIO DEL REGISTA PAOLO GENOVESE

E' Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, il 20enne che era alla guida della Renault Koleos che la notte scorsa a mezzanotte e mezza ha investito e ucciso due sedicenni a Roma. L'incidente è avvenuto a Corso Francia all'altezza di via Flaminia. Sul posto per i rilievi le pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il 20enne che si è fermato per soccorrere le ragazze è stato sottoposto ai test per l'assunzione di droga e alcol.

Roma tragedia, 2 ragazze di 16 anni investite e uccise. Procura apre fascicolo

Omicidio stradale: è il reato per il quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte delle due 16enni travolte da un'auto questa notte a Corso Francia, altezza via Flaminia. A condurre le indagini, sotto il coordinamento dell'aggiunto Nunzia D'Elia, il Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.