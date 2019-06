ROMA: RAGGI, 'ATTO VILE E BARBARO, SOLIDARIETA' A RAGAZZI CINEMA AMERICA

"Piena solidarietà ai ragazzi del Cinema America aggrediti ieri sera. Un atto vile e barbaro, che bisogna condannare fermamente. Il pensiero e la libertà di espressione nulla hanno a che vedere con la violenza. Roma è una città aperta e inclusiva". Lo scrive su twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Roma: aggrediti 4 ragazzi. "Toglietevi la maglietta del cinema America"

Quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti nella notte a Roma da una decina di individui al grido di "hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista. Levati subito la maglietta, te ne devi andare". Poi bottigliate, pugni, insulti e testate. La denuncia è del giovane David Habib, ricoverato al Fatebenefratelli per una tumefazione e un trauma con fattura scomposta alla piramide nasale. I quattro ragazzi avevano passato la serata in Piazza San Cosimato per seguire le proiezioni dei ragazzi del Cinema America, arena di Trastevere recuperata da una associazione di giovani. A un altro degli aggrediti sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro, anche lui medicato in ospedale nella notte".

ROMA: SMERIGLIO, 'BASTA TOLLERARE VIOLENZE NEOFASCISTE'

"L'aggressione ai ragazzi del Cinema America, associazione che meritoriamente promuove la cultura nel centro di Roma, è intollerabile. E' l'indicatore di un clima di violenza neofascista che non può più essere né tollerato né minimizzato. Siamo vicini al Cinema America e non lasceremo questi ragazzi soli nel loro percorso di sensibilizzazione culturale. Roma merita più Cinema America e meno, anzi nessuna, nostalgia di un passato buio". Lo afferma l'eurodeputato eletto nel Pd Massimiliano Smeriglio.