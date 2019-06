Roma, bambino di 2 anni muore in stagno privato a Nettuno

Bambino di 2 anni muore in stagno privato a Nettuno

Tragedia a Nettuno, sul litorale della Capitale, dove un bambino di 2 anni è morto all'interno di uno stagno privato. A trovarlo la madre che, dopo aver chiamato il 118, ha avvertito immediatamente la polizia.

I medici, giunti sul posto, hanno cercato di rianimare il piccolo, ma non c'è stato nulla da fare. In corso indagini della polizia. Il bambino aveva compiuto due anni a maggio scorso, ma non c'è stato nulla da fare.

Su quanto avvenuto stanno indagando gli investigatori del Commissariato di Anzio, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente. Una disgrazia che si sarebbe consumata in pochi minuti: il bimbo sarebbe infatti finito nel vascone che si trova nel giardino dell'abitazione di famiglia, sfuggendo al controllo dei genitori, entrambi italiani.