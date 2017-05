Roma, bus si scontra contro un albero. Alla guida la 5 stelle Quintavalle

Guai per l'autista supporter del m5s Micaela Quintavalle. Alla guida del bus notturno N1 si è schiantata verso le due della notte scorsa, prima contro un palo e poi contro un albero a Villa Borghese. L'incidente è avvenuto precisamente in viale San Paolo del Brasile in direzione piazzale Flaminio. Nello schianto sono rimasti feriti due passeggeri, dei quali il più grave è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I, mentre l'altra, una donna, è ricoverata al Santo Spirito in codice verde. Nessuno dei due, fortunatamente, è in pericolo di vita.

L'autista alla guida del bus, la sindacalista e supporter del M5s Micaela Quintavalle suscitò un vespaio polemiche qualche tempo fa, quando si presentò in TV a parlare dei "finti malati" di Atac, con il permesso per malattia. Spulciando però i fogli presenze di Atac si scoprì che, il giorno della diretta televisiva, era assente dal lavoro per malattia. E da diversi giorni.

La Quintavalle, come già accennato, è anche nota per essere una entusiasta sostenitrice del m5s, fotografata spesso agli eventi pentastellati nonché supporter di Marcello De Vito, rivale di Virginia Raggi, e oggi Presidente dell'Assemblea Capitolina. Solo il 13 maggio scriveva: "Voto 5 stelle... con tutte le critiche che si possono fare al movimento quella dell'immondizia e delle strade è davvero un falso storico... se durante la notte vi liberate di frigoriferi e lavatrici la colpa di chi è? E soprattutto... cui prodest?".







La Quintavalle, che è anche esponente del sindacato Cambiamenti-M410 e ancora sotto shock dopo l'incidente della scorsa notte, racconta al Messaggero: «L'incidente è avvenuto perché c'era un'auto contromano sulla corsia preferenziale, tra l'altro aveva anche una luce spenta e sembrava un motorino, ci sono le telecamere e alcuni testimoni. I vigili mi hanno fatto all'alcol test due volte ed è risultato negativo ovviamente».

Una curiosità, poche ore prima dello schianto, in divisa dell'Atac, la Quintavalle si scattava un selfie, e lo pubblicava su facebook con la didascalia: "La notte è tutta da scoprire". Una frase che non ha portato molta fortuna, soprattutto ai passeggeri dell'autobus.