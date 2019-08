Roma, donna trovata morta in casa piena di gas

Forse avevano deciso entrambi di suicidarsi nella loro casa di Acilia la donna, il cui corpo e' stato trovato ieri in avanzato stato di decomposizione all'interno di un appartamento saturo di gas metano, e il compagno, che invece al momento non si trova e che pero' potrebbe anche aver scelto di togliersi la vita in un altro posto dopo aver ucciso lei. Un'auto con il tubo di scarico collegato all'abitacolo e' stata trovata lungo l'argine del fiume Tevere a Ostia e si sta valutando se appartenesse alla coppia o all'uomo. Dalle prime ricostruzioni della scena del crimine sembrerebbe infatti che fosse questo l'intento dei due, avvalorato dal ritrovamento di un bigliettino nell'appartamento da parte dei carabinieri del Gruppo Ostia. Sono in corso ricerche dell'uomo anche con l'ausilio di un elicottero e dei cani molecolari. .A quanto ricostruito i due andavano d'accordo e stavano insieme da 25 anni. Non e' escluso che alla base del gesto vi fossero problemi economici.