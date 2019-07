Roma, carabiniere ucciso a coltellate. Si cercano due immigrati nordafricani

ROMA: CARABINIERE ACCOLTELLATO A MORTE DURANTE SERVIZIO

Sette coltellate per guadagnare la fuga. Sette coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un presunto "cavallo di ritorno" di una borsa, rubata poco prima da due nordafricani. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha pugnalato il carabiniere colpendolo sette volte, una al cuore.

Trasportato d'urgenza al Santo Spirito, è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione. Si cercano ora i due nordafricani, alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera, l'altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati. Sul posto la sezione rilievi del reparto operativo e la prima squadra del nucleo radiomobile che riceverà il cambio da squadra montante della prima sezione.

Roma: Salvini su carabiniere ucciso, prenderemo bastardo assassino

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia una "caccia all'uomo" per trovare il responsabile dell'omicidio del carabiniere, Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte a Roma. "Caccia all'uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate - scrive il ministro - Sono sicuro che lo prenderanno, e che paghera' fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finche' campa".

CARABINIERE UCCISO: DI MAIO, 'MOMENTO DI GRANDE DOLORE PER LO STATO'

"Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l'Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato". Così twitta il vicepremier Luigi Di Maio.

Carabiniere ucciso: Trenta, tolleranza zero per chi ha accoltellato

"Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all'Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto". Lo scrive il ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul profilo Twitter del ministero.