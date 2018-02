Roma, clochard 75enne violentata. "Il senegalese era stato espulso"

fonte Dagospia



Era stato colpito nel 2016 da un ordine di espulsione lo aveva colpito nel 2016, ma si trovava ancora nel nostro Paese e l'altra notte, a Roma, ha violentato una clochard tedesca di 75 anni sotto i portici di piazza Vittorio. Nelson Kadowa, senegalese 31enne senza fissa dimora, due arresti per droga alle spalle, ora è al carcere di Regina Coeli per violenza sessuale.

"Dobbiamo garantire ai nostri figli una città più sicura, più pulita, più moderna, più accessibile e con spazi urbani attrezzati per attività sportive o culturali. E' inaccettabile quanto accaduto questa notte a Roma, lo stupro di una clochard da parte di un immigrato, in uno dei più bei quartieri della capitale, l'Esquilino - afferma Amalia Falcone, candidata alle Regionali Lazio per Forza Italia - . Un crimine, una bruttissima storia che evidenzia la gravità della situazione, l'assenza di sicurezza, l'abbandono e il degrado nel quale sono costretti a vivere i cittadini. Mostra l'inadeguatezza dell'amministrazione Cinque stelle che sta trascinando la città sempre più a fondo, arrivando in ritardo su tutto, incapace di affrontare i problemi e di risolverli tempestivamente. Se i cittadini esprimono sempre di più, a gran voce, il loro disagio, se dobbiamo aver paura di mandare in giro da soli i ragazzi nei nostri quartieri, se si ripetono queste terribili vicende, vuol dire che qualcosa non va, che siamo già di fronte a una realtà che sta precipitando e tutto ciò non è assolutamente tollerabile. Per i nostri giovani, ci impegneremo affinché sia invertita la rotta".