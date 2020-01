Roma, incidente in scooter per Luca Zingaretti. Montalbano sta bene

Paura per l'attore Luca Zingaretti vittima di un lieve incidente stradale oggi a Roma. Il popolare attore, famoso per il ruolo del Commissario Montalbano, e' stato investito mentre era in scooter a Roma da un'auto in via Cola di Rienzo, nel centro della Capitale. Dopo l'impatto, Zingaretti e' caduto per terra senza riportare ferite. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente si e' subito fermato per prestare soccorso al noto attore. Secondo quanto si apprende, Zingaretti non e' andato in ospedale ma e' rientrato in taxi a casa sua in buone condizioni. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Non risultano feriti.