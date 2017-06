Roma - Rogo di Centocelle, fermato un giovane a Torino

Per il rogo a Centocelle, dove morirono tre sorelle di etnia rom mentre dorminavano con la famiglia in un camper, è stato fermato a Torino Serif Seferovic. Il giovane, 20 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è gravemente indiziato di essere il responsabile dell'omicidio plurimo di Halilovic Elisabeth, Francesca e Angelica. I fatti risalgono al 10 maggio scorso quando, all'interno del parcheggio del centro Commerciale Primavera, in piazza Mario Ugo Guatteri, si è sviluppato l'incendio di un camper in sosta con all'interno la famiglia composta da 13 persone. Ma le tre sorelle che non fecero in tempo ad uscire dal camper.

Il giovane è stato bloccato nei pressi della stazione ferroviaria Lingotto.Gli investigatori sono arrivati a lui seguendo i movimenti della compagna, che ieri si è imbarcata dalla Sardegna su un traghetto per Genova da dove, questa mattina, ha raggiunto in treno Torino. Arrivata alla stazione la giovane è scesa dal convoglio e poco dopo si è incontrata con Seferovic, che è stato subito riconosciuto dagli investigatori della polizia e bloccato. Al momento del fermo, Seferovic non ha opposto resistenza.

Il nomade era stato arrestato dalla polizia per il furto della borsa della studentessa cinese Zhang Yao morta poco dopo essere stata investita da un treno mentre inseguiva i suoi scippatori lo scorso anno a Roma. Per quell'episodio furono arrestati tre nomadi con l'accusa di furto con strappo.