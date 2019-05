Roma, Rotary Circo Massimo dona borse di studio agli orfani delle Forze Armate

Chi pensa ai caduti delle Forze Armate immagina automaticamente guerre, conflitti in luoghi esotici e disastrati, bombardamenti. Niente di più sbagliato. Gli esponenti delle forze dell'ordine in giro per il mondo e per l'Italia possono perdere la vita durante incidenti di addestramento, incidenti stradali ed essere travolti da autovetture ad altissima velocità durante operazioni di rilievo di un semplice sinistro.

In tutti questi casi, restano famiglie e bambini privati prematuramente dell'affetto di un genitore, i cui emolumenti certo non erano principeschi già di partenza. Ieri pomeriggio, a Roma, nella Sala Convegno Ufficiali - Pio IX, alla presenza delle più alte autorità militari italiane di Esercito, Marina, Aeronautica e dell'Armata dei Carabinieri, il magistrato ed ex vicecapo di Gabinetto del Ministro Biondi nel primo Governo Berlusconi Francesco Mele, presidente del Rotary Club Circo Massimo, ha consegnato quattro borse di studio a quattro ragazzi figli di militari italiani rimasti orfani.

I premiati sono stati il piccolo Lorenzo Rilievi, in ricordo del padre Rocco, Caporal Maggiore dell'Esercito deceduto nel 2018 in un incidente stradale durante un trasporto logistico di personale; il giovane Alessandro Di Giuseppe in ricordo del padre Paolo, Specialista di Volo in Marina scomparso nel 2008 durante un'attività di addestramento; il ventenne Federico Cò, studente di Medicina, e figlio del Maggiore di Aeronautica Federico, che perse la vita nel 1999 durante una missione di volo; Sara Picoco in ricordo del papà Attilio, Brigadiere dei Carabinieri travolto nel 2018 da un'auto a tutta velocità durante le rilevazioni di un sinistro.

Grande commozione in sala da parte del pubblico (fra cui spiccava il Governatore Patrizia Cardone, massimo dirigente del Rotary Club), alla consegna delle borse di studio ai ragazzi, coronata dall'esibizione del soprano Eleonora Zepponi accompagnata al pianoforte da Ju Hee Lee, entrambe allieve della pianista Marcella Crudeli, anch'ella rotariana. Nel repertorio eseguito durante la serata, le due artiste non hanno mancato di dedicare un omaggio alla ricorrenza storica del 24 maggio, scelta ad hoc dagli organizzatori dell'evento, intonando la Leggenda del Piave.

La serata, partecipatissima, è stata organizzata dal dottor Claudio Icardi e dal succitato Francesco Mele, rispettivamente dirigente e presidente del Rotary Club Circo Massimo.