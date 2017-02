Roma, tassisti a Montecitorio, centro in tilt. Raggi: "Al loro fianco"

Taxi: blog Grllo, blocchiamo porcata Pd contro i tassisti



"L'ennesima proroga, l'ennesima occasione persa di fare cio' che un bravo legislatore dovrebbe fare, ovvero assumersi la responsabilita' e governare! Un diritto fondamentale, come quello della mobilita', viene continuamente limitato perche' i governi, per paura di pestare i piedi a qualcuno che pero' non rappresenta mai il bene generale del Paese, si mascherano dietro a proroghe e rimandi che lasciano tassisti e Ncc operare di fatto con una incertezza normativa inquietante". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo in un post firmato dalla "Commissione Trasporti M5S". "Una guerra che non viene sedata, il cui tavolo di conciliazione viene continuamente rimandato anzi. Si fa di tutto per creare ancora piu' confusione. Ci riferiamo al caso dell'emendamento Lanzillotta (Pd), al mille proroghe che equipara gli Ncc ai tassisti e per il quale ci batteremo alla Camera per chiederne soppressione. Una battaglia purtroppo durissima, se non impossibile perche' il governo ha deciso di blindare il provvedimento, che faremo con la massima convinzione, con voglia di cambiare il Paese e rompere le logiche clientelari a tutela di chi vuole semplicemente esercitare la propria professione, senza doverci rimettere e di chi ha diritto a scegliere come intende muoversi e di quali servizi intende avvalersi". "Per evitare la paralisi" il Movimento Cinquestelle chiede "al governo di votare le nostre modifiche e riportare il milleproroghe al Senato senza farlo scadere. I tempi ci sono, manca solo la volonta' politica".

Taxi: Lupi, mai visto sindaco in piazza con chi blocca citta'



"Siamo al paradosso di un sindaco in piazza con chi sta bloccando un servizio pubblico di cui il sindaco stesso dovrebbe essere garante. Noi abbiamo sempre compreso e difeso le giuste ragioni dei taxisti contro la concorrenza sleale, l'abusivismo e l'assenza di regole sfruttata da Uber. Ma quando la rivendicazione di un diritto sfocia nell'interruzione di un servizio pubblico e in manifestazioni violente come sta avvenendo di fronte alla sede del Pd, dalla ragione si passa dalla parte del torto e i politici, come Virginia Raggi, che strumentalizzano queste proteste sono irresponsabili". Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Area popolare. "Oggi sulla vertenza taxi ci sara' un incontro al ministero delle Infrastrutture, mi auguro che prevalgano le ragioni del confronto e la volonta' di dare una vera soluzione normativa a un servizio che deve avere - conclude - come primo scopo l'utilita' per i cittadini".

Taxi: Raggi,siamo con voi, servizio fondamentale



"Noi siamo con voi, lo sapete, per noi il servizio di trasporto pubblico non di linea e' fondamentale. E' il biglietto da visita della citta', deve essere regolamentato, va sicuramente migliorato pero' le riforme dall'alto sicuramente non ci piacciono e sicuramente complicano tutto il sistema". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi scesa in piazza Madonna di Loreto per incontrare una delegazione di tassisti che stanno manifestando contro l'emendamento Lanzillotta, che secondo i proprietari delle auto bianche favorirebbe la concorrenza dell'applicazione digitale Uber.



Milleproroghe, protesta di tassisti e ambulanti davanti a Montecitorio



Una manifestazione di alcune centinaia di tassisti e ambulanti si sta svolgendo davanti a Montecitorio. Molti i cartelli che chiedono una proroga della normativa finora in vigore e dicono no alla Bolkenstein. "Pronti alla lotta" si legge in altri striscioni.