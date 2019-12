Roma tragedia, 2 ragazze di 16 anni investite e uccise. Procura apre fascicolo

Omicidio stradale: è il reato per il quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte delle due 16enni travolte da un'auto questa notte a Corso Francia, altezza via Flaminia. A condurre le indagini, sotto il coordinamento dell'aggiunto Nunzia D'Elia, il Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale.

Strage del sabato sera in uno dei quadranti più frequentati dagli adolescenti della movida romana. Due ragazzine di 16 anni sono state travolte e uccise da un’auto, condotta da un ragazzo di 20, su Corso Francia, all’incrocio con via Flaminia, a pochi passi dalla frequentatissima Ponte Milvio. Una tragedia avvenuta nel pieno della serata: a mezzanotte e mezza. E sotto un violento nubifragio, che questa notte si è abbattuto sulla Capitale. Subito dopo l’impatto il 20enne si è fermato per prestare soccorso ed è stato preso in consegna dagli agenti del Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, intervenuti sul posto, insieme ai sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazzine. Avvertiti i genitori delle due 16enni. Le indagini della locale, coordinate dalla procura di Roma, sono appena iniziate: il 20enne è stato ascoltato e, come lui, sono stati sentiti alcuni testimoni. Quel che si sa fino ad ora è che le due 16enni erano uscite di casa per raggiungere un gruppo di amici che, al momento dell’impatto, erano dall'altra parte della strada a scorrimento veloce. Ma è ignota la destinazione: stavano andando verso Ponte Milvio o verso la direzione opposta? Ancora non è chiaro. Ma questo non è l’unico dubbio non risolto al momento. Importante sarà capire, per ricostruire la dinamica dell’incidente, se a passare con il rosso è stato il 20enne alla guida o le due ragazzine, oppure se la tragedia si è consumata oltre l'incrocio regolato dal semaforo. Inoltre, il giovane è stato sottoposto ai test di alcol e droga e si attendono i risultati nelle prossime ore. Sono elementi determinanti sui quali a polizia locale di Roma Capitale dovrà far luce velocemente. (AGI) RMC/GIP