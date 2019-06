Il tram della linea 2 che poco dopo le 12 e' deragliato su via Flaminia, a Roma, avrebbe avuto problemi a causa del malfunzionamento dello scambio della rotaia. Questa - secondo quanto si apprende - la prima ipotesi degli investigatori che, insieme agli uomini della polizia locale, sono sul posto per approfondire le cause del deragliamento. Nessuno e' rimasto ferito.