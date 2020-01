Rovigo, cerca personale da due anni. "I giovani non vogliono lavorare, chiudo"

Due anni alla ricerca di un lavoratore. Senza successo. E' la vicenda che coinvolge Maura, titolare di uno dei bar più caratteristici e noti di Rovigo, il Locale. Come racconta il Gazzettino sono due anni che la titolare del bar ha affisso il cartello "cercari personale". Diversi ragazzi sono entrati per chiedere informazioni ma la maggior parte non ha mai poi iniziato a lavorare, mentre altri sono spariti dopo il periodo di prova. IL problema principale? Secondo Maura il fatto di non voler lavorare nel weekend, che in un locale come il suo è la base, visto che propone musica e calici di vino.

"I GIOVANI NON VOGLIONO PIU' LAVORARE"

E la padrona di casa confessa al Gazzettino: "Mi verrebbe da chiudere il bar senza pensarci, così, su due piedi: sono stanca. I ragazzi non hanno voglia di lavorare, la gente preferisce rimanere sul divano a percepire il reddito di cittadinanza, lo Stato ci ha tolto i voucher. I giovani non sono capaci di fare nulla, non hanno voglia di impegnarsi e di venire a lavorare il fine settimana. Chi, magari, impara a fare questa professione, dopo il periodo iniziale preferisce rinunciare e rimanere a casa".