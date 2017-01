Berlusconi di nuovo indagato: "Continuava a pagare le ragazze"

Nuove accuse a Silvio Berlusconi nell'ambito della vicenda Ruby. Il leader di Forza Italia e' stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Milano per alcune consegne di denaro in contanti, attraverso il ragioniere Giuseppe Spinelli, avvenute fino a pochi mesi fa. La notizia, anticipata dal sito de 'la Repubblica', viene confermata in ambienti giudiziari. I presunti versamenti illeciti riguarderebbero 4 ragazze: Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato.