Ruby bis, pene ridotte per Fede e Minetti. E Nicole si paragona a Cappato

Pene ridotte, al secondo appello del processo Ruby bis per Emilio Fede e Nicole Minetti. L'ex direttore del Tg 4 e' stato condannato a 4 anni e 7 mesi e l'ex consigliera regionale della Lombardia a 2 anni e 10 mesi. Il Pg Daniela Meliota aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado che aveva comminato pene rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e 3 anni.

Processo Ruby, la difesa di Nicole Minetti: "Storia di libertà come Dj Fabo"

Come nel caso di dj Fabo, morto in Svizzera col suicidio assistito, Marco Cappato ha solo aiutato quell'uomo nell'esercizio "di un diritto", ossia la "liberta' di decidere della propria vita", anche Nicole Minetti, ex consigliera lombarda, ha solo dato un aiuto alle giovani ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore "nell'esercizio libero della prostituzione", che rientra anche questo nella "liberta' di autodeterminarsi". Cosi' uno dei legali dell'ex showgirl, l'avvocato Pasquale Pantano, ha posto davanti alla Corte d'Appello di Milano nel secondo grado 'bis' del processo 'Ruby bis', anche a carico di Emilio Fede, la questione di illegittimita' costituzionale della legge Merlin.

Legale Nicole Minetti: "Da lei solo aiuto a libera prostituzione"

e due difese hanno chiesto in prima battuta l'assoluzione per i loro assistiti e in subordine hanno sollevato la questione di incostituzionalita' del favoreggiamento della prostituzione quando "non c'e' costrizione ma libero esercizio". E in tema di liberta' la difesa di Minetti si e' richiamata all'ordinanza sul caso dj Fabo. La decisione dei giudici arrivera' nel pomeriggio.