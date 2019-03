Rubygate: morta Imane Fadil, testimone contro Berlusconi. Pm apre inchiesta

Imane Fadil, 33 anni, teste chiave della procura nei processi Ruby, e' morta il primo marzo scorso dopo un calvario durato un mese. Ma si e' saputo solo oggi. A darne notizia e' stato il procuratore Francesco Greco, che ha comunicato anche l'apertura di una indagine. Prima di morire, Fadil ha confidato a chi le stava vicino di temere di essere stata avvelenata.

"Nessuna ipotesi puo' essere esclusa", ha spiegato il procuratore Francesco Greco. Nei giorni scorsi, la Procura ha anche disposto il sequestro dei campioni di sangue prelevati durante il ricovero. Stando a quanto riferito dal magistrato, Imane Fadil, che viveva a Milano col compagno, e' stata ricoverata dapprima in terapia intensiva e poi trasferita in Rianimazione.

Lamentava forti dolori al ventre, gonfiore addominali e altri sintomi "che possono essere compatibili anche con altre patologie". Tuttavia, ha precisato Greco, "non e' stata individuata con certezza dai medici nessuna patologia a cui ricondurre il decesso". Nei prossimi giorni sara' eseguita l'auotopsia. "Speriamo che la scienza sia in grado di dirci com'e' morta", si e' augurato il procuratore il quale ha inoltre riferito che la donna "non aveva fatto viaggi in Paesi esotici negli ultimi due mesi".

Imane Fadil stava scrivendo un libro: la procura ha acquisito le bozze per capire cosa ci sia scritto.