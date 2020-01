Ruby ter, il custode peruviano: "Le portai una busta piena di soldi"

Soldi in busta per Karima El Marough. A portarglieli nel 2014, stando a quanto ha riferito oggi nell'aula del processo Ruby ter che vede Silvio Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari, e' stato il custode di origine peruviana dello stabile di via Santa Sofia, a Milano, doveva aveva lo studio l'avvocato Luca Giuliante, anche lui imputato ed ex legale della ragazza dalle cui dichiarazioni e' partita la vicenda giudiziaria.

Gli episodi sulle buste al centro della deposizione sono due. In un' occasione, l'uomo, che ha precisato di non avere "mai visto fisicamente i soldi", ha affermato che Ruby gli avrebbe detto "di portargli il denaro a Genova e di andarlo a prendere prima dall'avvocato Giuliante". Su questa 'consegna', il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che rappresenta l'accusa assieme al collega Luca Gaglio, ha letto alcuni messaggi whatsapp agli atti dell'indagine che risalgono all'ottobre del 2014. Da essi si evince che Ruby raccomanda al custode di farsi dare dei soldi da Giuliante e di portarli a Genova, dove risiedeva la ragazza.

Della seconda 'consegna', il teste dice di sapere che gli era stato riferito che si trattava di "documenti". "Ho la coscienza pulita - ha detto il teste - parlavo con Ruby perche' dovevo organizzarmi col mio lavoro, lei a volte diventava un po' pesante, io le davo confidenza e pensava che stessi lavorando per lei". Secondo l'accusa, i soldi nelle buste costituirebbe parte del 'tesoro' assicurato da Berlusconi a Ruby per comprarne il silenzio o la reticenza nel processo in cui l'ex premier e' stato assolto dalle accuse di concussione e prostituzione minorile.