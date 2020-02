Ruby ter, teste inguaia Berlusconi: “3 milioni a Ruby e al ragazzo"

Ruby ter, teste: "A Fadil parlarono di 500mila euro"

Al processo Ruby ter, un testimone racconta che Imane Fadil, una delle ‘voci’ dell’accusa morta a 34 anni per una malattia rara il primo marzo dello scorso anno, gli disse di avere subito un tentativo di corruzione per dire il falso nel processo a carico di Silvio Berlusconi. "Mi spiegò che venne avvicinata da due ragazze in un bar vicino al tribunale - queste le parole del consulente immobiliare, ascoltato davanti ai giudici milanesi - che le avevano proposto non ricordo che cifra per il silenzio. Non ricordo da chi sarebbero provenute quelle somme, ma l’iniziativa non penso venisse dalle ragazze”.

Di fronte alla contestazione del pm Luca Gaglio che, sentito durante le indagini, individuò il nome di Silvio Berlusconi come ‘pagatore’, il testimone, amico dell’allora avvocato di Imane Fadil, ha replicato: “Se ho fatto quel nome, allora era vero”. Durante il controesame, il testimone ha poi riferito di un altro tentativo di corruzione nei confronti della ragazza morta: “Mi disse che una ragazza l’aveva avvicinata in discoteca riferendole che c’era la possibilità di ricevere 500 mila euro”. Berlusconi è accusato di avere ‘comprato’ il silenzio di testimoni del processo da cui uscì assolto.

Ruby ter: teste, a lei ed ex compagno 3 mln da Berlusconi Luca Risso, ex compagno di Ruby, "mi disse che l''operazione' per incassare 3 o 4 milioni con lei era riuscita, la cifra finale ricevuta era sui 3 milioni" e con quei soldi arrivati "da Berlusconi" ando' a "vivere in Messico" con lei e la' fecero "investimenti immobiliari". E' un passaggio della deposizione di Antonio Matera, ex socio di affari di Luca Risso, nel processo Ruby ter. "Risso - ha detto - era innamorato dei soldi, gli interessava Ruby perche' gli avrebbe portato soldi. Voleva andare a vivere in sud America, come poi ha fatto".