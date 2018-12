Russia, 3 morti e 79 dispersi in esplosione causata da fuga gas

Almeno tre persone sono morte e altre 79 sono considerate disperse a seguito di un'esplosione provocata da una fuga di gas in un immobile residenziale nella città russa di Magnitogorsk: lo hanno annunciato fonti locali. "Tre persone sono state estratte vive dalle macerie, altre tre sono morte", ha detto Oleg Klimov, vice governatore della regione di Chelyabinsk, dove si trova questa città industriale, secondo l'agenzia di stampa statale Ria Novosti. "Il destino di 79 persone non è chiaro", ha aggiunto, precisando che la polizia sta lavorando per localizzarle.