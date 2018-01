Russia, attacco con coltelli in una scuola a Pern: 9 feriti

Otto studenti e un insegnante sono stati feriti a Perm, in Russia, quando due uomini mascherati hanno aggredito i presenti con dei coltelli. Lo ha confermato l'addetto stampa del ministero della Sicurezza regionale Elsna Dubinina citata dai media locali spiegando che l0insegnantet e due studenti sono in gravi condizioni e stanno affrontando un intervento chirurgico. Secondo il ramo locale del Comitato Investigativo russo l'incidente è avvenuto quando due studenti di una scuola del distretto di Motovilikhinsky, armati di coltelli, hanno iniziato a litigare tra loro e altri studenti e insegnanti hanno tentato di interrompere la lotta. Gli autori dell'attacco sono stati fermati e gli inquirenti sono al lavoro per chiarire le cause del gesto.