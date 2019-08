Russia: esplosione in base sottomarini atomici, 2 morti

Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in una esplosione in una base militare a Severodvinsk, nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia.

L'esplosione nella base che ospita i sottomarini atomici è avvenuta durante il test di un motore di un jet a combustibile liquido. Il ministero della Difesa ha assicurato che il livello delle radiazioni "è normale".

Non è necessaria "nessuna evacuazione" a seguito dell'incendio, ha riferito il governatore della regione di Arkhangelsk, Igor Orlov. "No, non esiste nulla del genere, non abbiamo tali informazioni", ha spiegato quando gli è stato chiesto se ci fossero piani per l'evacuazione dei civili.