Russia, influencer Ekaterina Karaglanova trovata morta in una valigia

Ekaterina Karaglanova, giovane influencer russa di 24 anni è stato trovato in una valigia nell'appartamento che la ragazza aveva preso in affitto a Mosca. Sul cadavere presenti ferite da taglio, di cui una profonda alla gola.

Secondo quanto riporta il quotidiano Moskovsky Komsomolets l'influencer programmava di andare in Olanda per festeggiare il compleanno, oggi avrebbe compiuto 25 anni. Gli investigatori non escludono che il movente dell'assassinio sia di tipo passionale. Il cadavere della ragazza è stato trovato venerdì scorso ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

La giovane era paragonata a Audrey HepburnNei suoi post parlava dei suoi piani per il futuro, per ridipingere il suo appartamento, per viaggi all'estero e parlava di "altre importanti attività" a cui stava pensando e che non poteva svelare.

Sono stati i genitori, preoccupati, a contattare il padrone di casa e chiedergli di poter accedere al suo appartamento. Lì il tragico scenario si è presentato ai loro occhi, la valigia era stata lasciata nel corridoio. Suo padre ha richiesto un'ambulanza, ma la ragazza era già morta con la gola tagliata.