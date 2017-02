Russia, nuovo caso Litvinenko? Avvelenato un dissidente

Il giornalista e attivista d'opposizione Vladimir Kara-Murza jr e' stato ricoverato, questa mattina, in terapia intensiva in un ospedale di Mosca, per sospetto avvelenamento. Lo riportano i media russi. Il suo avvocato, Vadim Prokhorov, ha detto a Kommersant che i sintomi sono gli stessi di quando, nel maggio 2015, l'uomo - che lavora con Mikhail Khodorkovsky al progetto 'Open Russia' - era entrato in coma improvvisamente.

Le analisi successive, condotte fuori dalla Russia, avevano registrato nel suo corpo una presenza di metalli pesanti oltre la norma. Secondo il legale di Kara-Murza si tratta di un attentato, la cui "unica versione" plausibile e' quella legata al lavoro del suo assistito per l'ex oligarca e prigioniero politico Khodorkovsky e al fatto che l'anno scorso ha organizzato la proiezione, in tutto il paese, del film su Boris Nemtsov, l'ex vice premier russo diventato oppositore di Vladimir Putin e ucciso nel 2015 a due passi dal Cremlino.