Ryanair di nuovo sotto accusa per il lavoro nero a Marsiglia

La compagnia aerea irlandese Ryanair è sotto accusa in relazione a un'indagine su casi di lavoro nero all'aeroporto di Marsiglia tra il 2011 e il 2014. E così la società finisce di nuovo nel mirino della giustizia. La compagnia low cost è sotto inchiesta in Francia per lavoro illegale: avrebbe assunto dipendenti secondo le regole irlandesi senza rispettare il diritto francese. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2011 e il 2014 all'aeroporto di Marsiglia. Rayanair dovrà pagare una cauzione di 5 milioni di euro in cinque scadenze scaglionate fino a febbraio 2018, ha chiesto l'accusa di Aix-en-Provence. Appuntamento il prossimo 26 gennaio per vedere se il ricorso di Ryanair sarà accolto. Contattato da Afp, l'avvocato della compagnia irlandese non ha rilasciato dichiarazioni.

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione di Ryanair

"Preferiamo non commentare questioni legali ancora aperte, allo stesso tempo possiamo confermare che le nostre operazioni temporanee estive a Marsiglia (dal 2011 al 2014) non sono più attive, e contesteremo ogni tentativo da parte delle autorità francesi relativo al doppio pagamento dell'indennità di assicurazione sociale, che è già stata totalmente versata in Irlanda relativamente al lavoro che è stato svolto interamente su aeromobili irlandesi e quindi in territorio irlandese. Accogliamo con favore la decisione della Commissione Europea di voler indagare la Francia in merito a questa richiesta illegittima di doppio pagamento dell'assicurazione sociale, e attendiamo quindi i risultati dell'indagine."