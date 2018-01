Ryanair: passeggero salta sulla pista dell'aeroporto dall'uscita di emergenza

Ryanair: passeggero salta giu' su pista da uscita emergenza

Capodanno d'inferno per un passeggero di un volo Ryanair. Arrivato all'aeoporto di Malaga in Spagna dopo che il volo FR8164 era decollato da Stansted, a nord di Londra, con un'ora di ritardo, un passeggero polacco che durante il volo aveva avuto un grave attacco d'asma, ha spaventato tutti i passeggeri quando, non appena l'aereo ha toccato terra, ha aperto l'uscita d'emergenza sull'ala e si e' precipitato fuori. Una passaggera lo ha difeso sostenendo che l'uomo aveva denunciato di stare male e che gli mancava l'aria: "Ha usato ripetutamente l'inalatatore ed ha informato il personale di bordo che lo ha ignorato", ha raccontato Raj Mistry che gli sedeva accanto. L'uomo, secondo un video girato da un altro passeggero, e' rimasto fermo a lungo sull'ala destra prima di scendere sulla pista dello scalo dove e' stato arrestato dagli agenti della Guardia Civil. Il 57enne polacco, che vive a Malaga, e' stato poi rilasciato ma rischia una multa pesante.