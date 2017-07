Saint Martin, gli aerei sfiorano la spiaggia: turista muore dopo decollo.Video

Per molti era diventato un divertimento estremo. Andare in quella spiaggia accanto alla pista dell'aeroporto a Saint Martin, nelle Antille Olandesi,

Oggi il pericoloso divertimento si è trasformato in tragedia. Una donna neozelandese di 57 anni è deceduta dopo esser stata travolta dal getto d’aria causato dal motore di un jet in partenza dall’aeroporto internazionale Princess Juliana, che si trova ad appena 50 metri dalla spiaggia di Maho.

Ecco uno dei numerosi video che si possono trovare in rete per vedere che cosa accade quando l'aereo parte.



La barriera metallica dell’aeroporto è piena di cartelli che invitano i turisti a stare lontani proprio a causa dei violenti getti di aria, ma in tanti decidono di tenersi saldi alla rete per provare l'esperienza.