Salerno, arrestato Casimiro Lieto. La Lega lo voleva alla direzione di Rai2

C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta ''Ground Zero 2''. L'autore televisivo Rai, avellinese, è finito in manette insieme ai giudici tributari e a imprenditori del salernitano e dell'avellinese. Produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui ''La Prova del Cuoco'', condotta all'epoca dalla Elisa Isoardi e della ''Vita in Diretta'' è stato in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Nel passato ad Avellino era stato socio di una delle emittenti storiche della città irpina.



SALERNO: SENTENZE PILOTATE, LIETO AL TELEFONO: 'ABBIAMO FATTO GOL' - E' Casimiro Lieto, manager televisivo, l'autore della telefonata di ringraziamento al giudice tributario per la sentenza favorevole. Lieto festeggia: 'Abbiamo fatto gol' rivolgendosi all'interlocutore telefonico. La conversazione emerge dall'ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, nell'ambito dell'inchiesta "Ground Zero 2" che ha portato in manette sette persone, tra cui il noto produttore televisivo, originario di Avellino. A suo carico c'era un procedimento tributario di 229 mila euro conclusosi favorevolmente nel luglio 2017. Casimiro, come gli altri coinvolti, è indagato per corruzione in atti giudiziari. Lieto aveva inizialmente anche offerto un posto di lavoro al figlio del giudice come guardiano notturno. Posto che, però, fu rifiutato.



SALERNO: SENTENZE PILOTATE, LIETO AL TELEFONO, 'E' ARRIVATO IL DISPOSITIVO', IL GIUDICE: 'E LO SO' - "Ma io lo sapevo che lo poteva fare solo un presidente sto gol". Lieto è con Mauriello, dal 2018 membro del consiglio nazionale della giustizia tributaria. Il produttore televisivo annuncia: "E' arrivato il dispositivo". Mauriello replica: "E lo so" e Lieto, sempre al telefono incalza: "e quindi un gollone, un gollone, un gollone… e io mi sono incontrato ieri sera abbiamo parlato un po' di lei, vi racconto più tardi che sto facendo una riunione di redazione". Lieto è finito agli arresti questa mattina insieme ad altre sei persone nell'ambito dell'inchiesta "Ground Zero 2", sulle sentenze tributarie pilotate, condotta dalla Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

DA SANREMO ALLA ISOARDI, LA CARRIERA DELL'AUTORE LIETO - Giornalista pubblicista, autore televisivo, direttore e produttore artistico, l'avellinese Casimiro Lieto è nato il 27 marzo 1963 e lavora in Rai da circa 30 anni. Dal Festival Sanremo a Telethon, da Pavarotti and Friends a La Prova del Cuoco dove è venuto alla ribalta come autore di Elisa Isoardi, all'epoca fidanzata dell'ex vicepremier Matteo Salvini, Casimiro Lieto è stato autore di molti programmi di intrattenimento e giornalistici, ma è attualmente impegnato solo con Rai2 nella trasmissione sportiva condotta da Simona Ventura, La Domenica Ventura'. Casimiro Lieto è stato al centro di alcune polemiche quando è cominciata a girare la notizia di un suo possibile approdo alla direzione di Rai1 (o, in alternativa, di Rai2) che secondo i rumors sarebbe stato caldeggiato dall'allora ministro dell'Interno Salvini. Approdo che, però, non si è poi concretizzato per le perplessità espresse dall'Ad Salini. Guardando, più in dettaglio, solo gli ultimi sette anni, dal 2012 al 2014 Lieto ha collaborato con la testata giornalistica RaiSport, curando la messa in onda dei primi programmi del daytime, con la partecipazione del TGSport (Mattina Sport, Mattina Sport Europei e Novanta minuti). Nello stesso periodo, per La7, è stato il capo progetto di Ti ci porto io. Dal 2014 al 2016, sempre in qualità di capo progetto, ha realizzato per Rai3: Kilimangiaro, Kilimangiaro Summer Nights, Kilimangiaro Mag, Il Borgo dei Borghi, Il posto giusto, L'erba dei vicini e due edizioni del Concerto del Primo Maggio. Quanto agli ultimi tre anni, Lieto, in qualità di capo progetto, ha sviluppato i nuovi format di 'Tempo e Denaro' e 'Buono a sapersi', 'La prova del cuoco', 'La Vita in Diretta' e 'La Vita in Diretta Estate'.

RAI: ANZALDI, 'DOPO ARRESTO AUTORE CASIMIRO LIETO, L'AZIENDA DICA SUBITO COSA VUOLE FARE' - "L'arresto di uno dei principali dirigenti dell'informazione di Rai1, riferimento prima dei programmi della mattina e poi dei contenitori del pomeriggio, oltre che di tante altre produzioni, non può lasciare indifferente l'azienda. Giusto essere garantisti fino al terzo grado di giudizio, ma è evidente che le notizie che arrivano dalla Procura di Salerno hanno conseguenze pesanti sulla programmazione del principale canale Rai. L'azienda dica subito come intende agire". Così il segretario della Commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi (Italia Viva), commenta la notizia dell'arresto dell'autore televisivo attualmente impegnato nel programma sportivo 'La Domenica Ventura' su Raidue.