Salerno, bimba di 8 mesi morta con lividi ed escoriazioni. Genitori indagati

Sono indagati per omicidio i genitori della bimba di 8 mesi, Iolanda P., di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno), deceduta in nottata. Si tratta di un atto dovuto per poter effettuare l'autopsia disposta per lunedì pomeriggio. Il primo esame esterno ha confermato la presenza di ecchimosi, escoriazioni e lividi sul corpo della piccola. I genitori sono stati ascoltati per l'intera mattinata dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore e dal pubblico ministero Roberto Lenza. La coppia, trasferitasi da più di un anno a Sant'Egidio del Monte Albino ha anche un altro figlio di 4 anni.

SALERNO: BIMBA MORTA, SUL CORPO LIVIDI, ECCHIMOSI ED ESCORIAZIONI

Sul corpo della bimba di 8 mesi deceduta in nottata dopo essere stata trasportata all'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore (Salerno) sarebbero stati riscontrati lividi, ecchimosi ed escoriazioni. E' quanto si apprende da fonti sanitarie del nosocomio nocerino, dopo il primo esame esterno. I riscontri sanitari sono al vaglio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. L'indagine è affidata al pubblico ministero Roberto Lenza. I genitori della piccola, invece, residenti a Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) si trovano ancora in commissariato a Nocera Inferiore. Da stamattina sono ascoltati dagli agenti del vicequestore Luigi Amato. Si cercano anche testimonianze dei vicini.

La bimba è arrivata intorno alle 3,30 al pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I", probabilmente già priva di vita, o comunque in condizioni disperate. Ogni tentativo dei rianimatori è risultato vano. La salma è stata sequestrata in attesa dell'autopsia disposta dal magistrato. I genitori, padre originario di Pagani (Salerno) e mamma di Angri (Salerno) erano già all'attenzione dei servizi sociali del comune di Sant'Egidio del Monte Albino, così come riferito dallo stesso sindaco Nunzio Carpentieri. Sulla vicenda, oltre agli agenti del commissariato di Nocera Inferiore, indaga anche la squadra mobile di Salerno.