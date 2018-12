Salerno, chiuse due discoteche: più presenze del consentito

I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, nel Salernitano, hanno chiuso e posto sotto sequestro nella notte due discoteche nel Vallo Di Diano. I militari, diretti dal Capitano Davide Acquaviva, durante dei controlli hanno posto i sigilli ai due locali e denunciato i rispettivi titolari per apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento, riscontrando la presenza di persone ben oltre la soglia consentita. Nel primo caso si parla di un sovraffollamento di circa 350 persone (erano 500 persone a fronte delle 150 presenze consentite), mentre nella seconda discoteca c'erano 400 persone, a fronte della capienza massima autorizzata per 200.

Durante i controlli sono emerse anche violazioni su sicurezza, prevenzione e protezione dagli infortuni, oltre a violazioni delle norme antincendio. Il sequestro dei locali e' avvenuto in considerazione dell'ostruzione delle uscite di sicurezza all'interno per i tavoli utilizzati come guardaroba improvvisati e all'esterno per le auto parcheggiate a ridosso delle uscite d'emergenza. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni per circa 18.000 euro.