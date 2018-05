Salerno, madre rapisce figlio neonato: le avevano tolto un altro bimbo

E' di origini polacche ed e' giovane la donna che, ieri sera intorno alle 21, ha portato via, eludendo la sorveglianza del personale, il proprio figlio neonato dal reparto di Neonatologia - Terapia Intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, quando invece avrebbe potuto solo allattarlo. Erano stati i giudici del tribunale dei Minori a disporre la misura restrittiva quale forma di tutela del minore. La posizione circa l'affidamento del bimbo alla donna era in valutazione. Secondo quanto si e' appreso, in precedenza le era gia' stato tolto un altro figlio. Non sono noti i motivi per i quali fosse stata messa in discussione la potesta' genitoriale della cittadina polacca che, per portar via il bimbo, lo ha sistemato in un porta enfant. Inoltre, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio salernitano e' emerso che madre e figlio erano insieme a un uomo che la donna presentava come il proprio compagno. Quando il personale sanitario ha constatato l'assenza del bambino, sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, sia la polizia. I militari dell'Arma, in particolare, hanno perlustrato la zona e si sono diretti verso l'abitazione di alcuni parenti della donna. Gli agenti della Questura di Salerno si sono trattenuti fino alle 2 al plesso Ruggi per raccogliere tutte le informazioni utili al caso. Intanto, la direzione generale dell'azienda ospedaliero-universitaria salernitana ha avviato una commissione d'inchiesta che raccolga i dati utili per individuare eventuali responsabilita' anche a tutela del personale ospedaliero e delle famiglie che hanno i bambini in custodia nel reparto.

La donna e' residente nel comune di Giffoni Valle Piana, ha 32 anni e, nel 2013, era stata arrestata per spaccio di stupefacenti. Lo si apprende da fonti investigative. Il piccolo e' stato dato alla luce alla fine del marzo scorso, dunque ha poco piu' di un mese di vita. La donna e' riuscita a eludere i controlli mentre stava allattando in una saletta del reparto di terapia intensiva. I poliziotti sono alla ricerca della donna e del suo complice. I due, infatti, sono stati immortalati in un frame delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio salernitano mentre si allontanavano in direzione della stazione Arechi della metropolitana. Dalla Questura di Salerno e' stata diramata un nota di rintraccio su tutto il territorio nazionale. Gli agenti, inoltre, stanno sia visionando i filmati delle telecamere sparse sul territorio cittadino per cercare di individuare un eventuale passaggio di madre e figlio, sia sentendo tutte le persone che, in qualche modo, sono entrate in contatto nelle ultime ore con la donna.