Salute, 1 italiano su 3 non puo' permettersi cure. Al via la campagna Sandoz

In Italia, secondo una ricerca della Fondazione Banco Farmaceutico, una persona su tre non puo' permettersi le cure di cui necessita per impossibilita' o, quantomeno, difficolta'. Motivo per il quale Sandoz, divisione del gruppo Novartis e tra i leader globali nella produzione e commercializzazione di medicinali equivalenti e biosimilari, lancia la campagna #AccessoallaSalute per invitare a riflettere su questo tema. Sandoz spiega che partendo da un'indagine condotta in collaborazione con Ipsos, per raccogliere spunti utili alla messa a punto dei messaggi dell'iniziativa, emerge una percezione del problema molto bassa: il 64% degli italiani intervistati dichiara di non aver mai sentito parlare di "accesso alla salute". Eppure, tra questi, piu' della meta' ha un elevato livello di istruzione (58%), mentre per chi ha un'educazione medio-bassa la percentuale arriva a sfiorare il 67%.

Invitati ad approfondire la propria opinione, emerge una diffusa adesione nel considerare l'accesso alla salute un diritto universale (67%), che deve essere garantito dal Sistema Sanitario Nazionale in collaborazione con l'industria del farmaco (50%). Pochissimi (21%) sono, invece, coloro che riconoscono di poter giocare un ruolo attivo anche in prima persona. Un tema, quello dell'accesso alla salute, che nella percezione comune e' stato spesso relegato ad un'emergenza propria piu' dei Paesi in via di sviluppo e che, invece, oggi e' purtroppo una realta' anche nel Belpaese, sottolinea Sandoz.

Trend quali l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle cronicita' e l'erosione degli stanziamenti per le politiche sociali e di welfare rischiano di mettere seriamente in discussione la sostenibilita' del Sistema Salute e la possibilita' per ciascuno di avere accesso alle cure necessarie, quando ne ha bisogno. Da qui l'opportunita' di promuovere una campagna istituzionale che metta al centro il valore della salute e l'importanza di promuoverne l'accesso attraverso scelte collettive e individuali capaci di coniugare qualita' e sostenibilita'. La campagna #AccessoAllaSalute sara' on air con uno spot trasmesso nei circuiti televisivi delle stazioni e mezzi di trasporto pubblico delle principali citta' italiane e diffuso attraverso il web e i social media, promuovendo il messaggio 'La vita e' fatta di piccoli piaceri, quando c'e' la salute'. Saranno, inoltre, presenti dei materiali promozionali e informativi in farmacia.