Salvador Dalì, ordinata la riesumazione per una causa di paternità

Spagna: ordinata riesumazione salma Dali per causa paternita'

La magistratura spagnola ha ordinato la riesumazione della salma dell'artista Salvador Dali, a 28 anni dalla morte del pittore, per stabilire se sia o meno il padre biologico di una donna catalana.

La giudice ha ritenuto "necessaria" la prova biologica per le indagini sulla paternità poiché "non esistono altri resti biologici né oggetti personali" sui quali praticare le analisi. La donna sostiene che il pittore catalano, sepolto in Spagna a Figueres, avrebbe avuto nel 1955 una relazione con una cameriera, che era sua madre. Dalì, dal 1932, era sposato con Gala, modella russa, sua musa ispiratrice e amour fou.