Salvini a processo prima dell'estate per vilipendio alla magistratura

Offese a magistratura: Salvini a processo prima dell'estate

Matteo Salvini sara' processato a Torino prima dell'estate. Il vicepremier e' accusato di vilipendio all'ordine giudiziario per aver pronunciato, nel febbraio 2016 durante un comizio a Collegno, frasi offensive contro la magistratura italiana.

Il pm titolare dell'inchiesta, Emilio Gatti, ha ottenuto dal tribunale una data per l'udienza preliminare, che si terra' appunto prima dell'estate. Il pubblico ministero, come da prassi, dovra' ora firmare il decreto per la citazione diretta in giudizio di Salvini.